El descargo de Lorena y Rodrigo tras la agresión

Las Heras-, Luego de conocida la noticia de la repudiable agresión por alguno de los manifestante, los integrantes de Redacción Noticias – Canal 3 se expresaron en sus redes sociales.

Rodrigo Arias camarógrafo en el día de ayer, luego de la mencionada situación público lo siguiente: Gracias por sus insultos en la manifestación,.. Sepan que soy un trabajador más que quería difundir su marcha.

Por su parte Lorena Pampillon realizo su descargo más extenso de la siguiente manera: Hace 8 años que trabajo en canal, hace 8 años que siempre fui muy respetuosa con cada persona que entrevisté y también con los que no tuve oportunidad, lo que nos pasó hoy es realmente lamentable, con agresión nada se soluciona, el nivel de odio que vi hoy me da tristeza, no tengo nada que justificar, trabajo en el único medio televisivo de Las Heras, y siempre se espera estemos presentes, pero lamentablemente hace 15 días estamos sin poder salir al aire por problemas técnicos, hoy retomamos, hoy fuimos a cubrir la situación que se está viviendo con los trabajadores municipales en su manifestación, noticia importante, una noticia fresca y que lamentablemente no pudimos realizar por la falta de respeto y la agresión que varias personas tuvieron con Rodrigo y conmigo. Si hablamos de empatía, de diálogo, de compañerismo, hagamos eco de las palabras y actuemos como «supuestamente» pensamos. Y por último no se justifica la agresión por más que la situación sea extrema y estén pasando días difíciles, somos todos laburantes, la agresión solo refleja que clase de persona es cada uno.