Hablo el hombre que denunció ser víctima de abuso sexual en SPSE

Las Heras-, El trabajador de Servicios Públicos teme que la causa quede “cajoneada” por ser hombre. “Creo que si le pasara a una mujer estarían todos presos”, dijo a TiempoSur. Su abogada recusó al Fiscal y pidió pericias psicológicas y psiquiátricas para todos los acusados.

Nervioso, pero sin miedo, el trabajador que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de sus compañeros de SPSE en Las Heras, habló con TiempoSur.

Como publicó TiempoSur hace exactamente una semana, el empleado que se desempeña en el área de Guardia de Reclamos presentó la denuncia penal el pasado 15 de septiembre y días después lo hizo ante Servicios Públicos. Pero el viernes su abogada pidió que se constituya como querellante en la causa para ser parte del proceso, en donde además solicitó recusación del fiscal Ariel Candia y demás medidas.

La cruda denuncia provocó que SPSE resolviera el apartamiento de tres empleados del organismo, que derivó en medidas de fuerzas por parte de los trabajadores por entender que se los acusaba de manera injusta sin haber todavía actuado la Justicia.

El hombre -que fue instado por el Gerente a presentarse en la Justicia- denunció a uno de sus compañeros en particular por abuso sexual con acceso carnal y a los demás –cinco- por abuso simple, amenazas y mobbing. Todo esto habría sucedido durante los últimos cuatro años.

La causa está en manos del juez Eduardo Quelín.

“Hace cuatro años… No sabe el calvario que yo pasé”, dijo y añadió: “Para mí no es nada fácil. Yo lo conozco (al acusado de abuso sexual con acceso carnal) desde hace muchos años, hemos trabajo juntos. Es violento cuando toma, pero no sabés lo que pasé. No te das una idea”.

Expuso que si bien se lo contó a su esposa, ella no quería que presente la denuncia.

“Me pongo mal”, indicó. Y remarcó que gracias a Bilbao, “me instó a denunciar. Gracias a él pude hacer todo lo que debía hacer”.

Con el principal apuntado, mantenía según el trabajador una buena relación. “Yo me llevaba bien. Lo conozco desde hace años. También me llevaba bien con mis compañeros. Nunca le falté el respeto a nadie”, precisó.

El trabajador que cuenta con asistencia psicológica y psiquiátrica expresó que “contó todo” al Fiscal “pero él me dijo que no era muy grave el acoso, lo que me estaba pasando”.

Señaló además que sus médicos también estuvieron al tanto, los que “me dijeron que por favor haga la denuncia… Esto es una mochila”.

El hombre de 52 años estimó que la causa podría quedar “cajoneada”. “Capaz que la causa queda cajoneada porque soy hombre. Creo que si le pasara a una mujer estarían todos presos. Pero porque soy hombre… Tenía temor a que me echen. El gremio me abandonó. Un solo compañero se solidarizó conmigo y me dijo que me apoyaba. Me dijo “vos contás conmigo”, relató.

E insistió: “Le pediría la juez Quelín o cualquiera que actué. Que se pongan una mano en el corazón y actúen, soy hombre y tengo derechos, no me gustaría que esto le pase a ninguno de mis compañeros ni a nadie, ni a tus hijos, familia, ni a nadie”.

PERICIAS Y RECUSACIÓN

La abogada patrocinante del trabajador, Dra. Rosa Razuri, solicitó pericias médicas y psicológicas a todos los acusados y que se emita un oficio para que el hospital envíe la historia clínica del denunciante al Juzgado.

Junto con la querella, Razuri solicitó al Juez la recusación del Fiscal porque a su entender, expuso “parcialidad manifiesta” en declaraciones que brindó a otros medios de comunicación.

“Lo establece el artículo 49 del Código Procesal Penal que en el inciso 10 señala por qué los jueces y fiscales pueden ser recusados”, marcó la letrada. (Art 49 El juez (también incluye al Fiscal) deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos, inc 10: -Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados)

De este modo, si el Juez así lo resuelve, se apartaría preventivamente al Fiscal y se dictaría la nulidad de todo lo actuado por este agente del Ministerio Público.

Si el juez no acepta el pedido, esto lo deberá resolver la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia.

“Él (Fiscal) ha opinado por la causa y prejuzgó, emitió sentencia prácticamente cuando no es su función. Él debe ser acusador, respetando el derecho de defensa pero no con la parcialidad que manifestó”, destacó Razuri. (NOTA: TIEMPO SUR)