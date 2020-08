Papá de los gemelos: Vamos a hacer lo imposible para hacer justicia

Las Heras-, Miguel y Carolina, padres de Mateo y Santino, bebés que murieron en el baño del Hospital, están todo el día rodeados de amigos y familiares.

Esperan el avance de la causa y ya cuentan con representación legal. “Me han llamado del hospital para ir a declarar otra vez, pero no, no vamos a ir”.

Desde el 4 de agosto, y si bien hubo una marcha para pedir justicia dos días después, Miguel y Carolina, padres de Mateo y Santino, los bebés que nacieron y murieron en un baño del Hospital de Las Heras, no han ofrecido entrevistas a los medios de comunicación.

La responsabilidad de los médicos no sólo se investiga en un sumario interno del nosocomio, sino también en una denuncia penal. Miguel sostiene que, si sus bebés hubieran sido atendidos a tiempo, hubieran sobrevivido.

La pareja, ambos de 22 años, trabajan en “planes” que dependen de Obras Públicas de la comuna de Las Heras.

“Lo bueno es que esto va rápido”, sostuvo Miguel Ruiz a TiempoSur e inmediatamente aclaró que no podía hablar de la causa.

La Dra. Carina Regesmburger, abogada de Caleta Olivia y militante Pro Vida, patrocina a la pareja.

Casi todos los días su casa está “llena de gente”. Durante la entrevista, se escucha de fondo el sonido de risas de niños jugando.

“Es muy difícil, pero hay que ponerle buena cara a todo. Sinceramente es muy difícil. Pasaron casos ahora sobre supuestas violaciones a chicos y eso es muy triste porque hay gente que tiene su hijo y no lo valora… Y nosotros que perdimos nuestros bebés y no podemos disfrutarlos. Eso nos pone demasiado tristes. Pero bueno, por suerte estamos rodeados de gente que nos quiere y nos mantenemos ocupados… Pero la verdad es muy difícil”, indicó.

La red social Facebook ha sido el lugar elegido para Miguel para contar lo que sucedió aquel 4 de agosto.

-TS: Utilizas mucho la red social y publicas imágenes y videos de muestras de apoyo que te envían.

Miguel Ruiz: Son familiares y amigos. Me mandan siempre videos. Eso nos alegra porque la gente nos apoya y nos hace sentir que no estamos solos. Más por la gente que pasó malos momentos en este hospital, vamos a tratar y hacer lo imposible para hacer justicia. Por la gente que nos apoya y a los que les pasaron cosas malas y no pudieron hacer nada.

-¿Se han reunido con gente que pasó por situaciones similares en el Hospital?

Hemos visto que hay varios casos pero no nos hemos juntado con nadie.

-¿Se acercó el Director del Hospital a hablar con ustedes o alguien del nosocomio?

El Director no. Ni han llamado, nada. Me han llamado del hospital para ir a declarar otra vez, pero no, no vamos a ir. Si quieren saber algo que vayan a preguntar allá (la Justicia).

-Pero sintieron apoyo de la localidad.

Sí, nos han ayudado bastante.

-¿Convocarán a una nueva marcha por pedido de justicia?

La verdad, no lo sé. Este tema de seguir haciendo cosas o marchas no le gusta mucho a mi señora. La respeto y no hacemos más. Pero no significa que no queremos hacer nada, solo que no hacemos por eso, a ella no le gusta estar constantemente con el tema.

-¿Han recibido asistencia psicológica, han sido contenidos?

Sí, y se han portado muy bien.

-¿Hablarías con el Director del Hospital?

Ahora no le diría nada.

En la red

El mismo 4 de agosto, Miguel detalló en Facebook lo que sucedió ese día.

“Se me fueron mis dos angelitos… La verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos… Es inexplicable todo lo que pasé en este día, lo que sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital de Las Heras es una mierda!!! Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones desde ayer al mediodía, vinimos más de 5 veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso… Para ellos era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla. Nadie nos quiso ayudar. Porque no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, porque mandarla a la casa más de 3 veces sabiendo el estado que ella tenía? Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital… Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público… El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, ella se terminó desgarrando toda por culpa de estos animales…

Pasando todo esto yo estaba con el corazón en la boca ahí afuera queriendo saber de ella y mis bebés, ella estaba bien por suerte pero los bebés eran demasiado prematuros y no pudieron aguantar, esa es la verdad, peroooo un generalista que se hace llamar ginecólogo también me dijo que él pudo reanimar a un bebé y faltaba el otro reanimarlo para poder derivarlos a Caleta… En eso yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuertes y puedan salir adelante. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas mientras yo estaba loco por irme con ellos a Caleta para que estén en la neo… Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada… Yo preguntaba y no me respondían. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por impotencia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor. Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudieran atender como se debe. Lamento no poderlos llevar a un hospital que sí quieran atender! Me voy con mi alma hecha pedazos pero por ustedes y a mi mujer hermosa y guerrera vamos a salir adelante ?

Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros desde un principio, la verdad los adoro mucho!

No puedo escribir más ya!

Sólo me quedan esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida, mamá y papá los van a llevar siempre en su corazón, Matteo y Santino, los amamos mucho mis bebés”. (Fuente: Tiempo Sur- Nota: Noticias Las Heras)