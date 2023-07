Vidal: Tenemos una Pcia. inmensamente rica, no podemos permitir que sigan gobernándola aquellos que la empobrecen

Santa Cruz-, El principal candidato opositor para reemplazar a Alicia Kirchner visitó este fin de semana la cuenca carbonífera junto a Fernando Españón, Nicolás Brizuela y los candidatos a diputados por Municipio del espacio.

En su gira por la provincia, Claudio Vidal, llegó hasta 28 de Noviembre y Río Turbio donde se reunió con comerciantes y vecinos de la localidades. En los encuentros enfatizó la importancia de contar con un gobierno provincial que esté comprometido en llevar adelante obras de infraestructura que potencien la matriz productiva de cada pueblo y aseguren el acceso a servicios básicos para todos los habitantes.

El diputado nacional también destacó la necesidad de impulsar el federalismo en Santa Cruz y cambiar la forma de distribución de los fondos que recibe el Gobierno, manifestando que «la provincia no puede seguir pensándose únicamente desde la visión y el interés de la capital, ya que la injusta distribución de los recursos y de la ejecución de las obras públicas sólo han generado atraso». Con respecto a YCRT, se comprometió a seguir acompañando a los trabajadores en la gestión de propuestas que permitan potenciar la comercializar de la producción de carbón que extraen diariamente.

“Deben llegar más fondos a la mina, el Estado Nacional y Provincial son responsables de que eso no ocurra, sin inversiones no se pueden defender los puestos de trabajo, ni sostenerse el yacimiento ni la operatividad de la usina en su totalidad”.

Vidal hizo hincapié también a los empresarios y comerciantes que es necesario “fortalecer las economías regionales y fomentar condiciones para un crecimiento sustentable de los emprendimientos, el Estado tiene que ayudar a todos los que quieren llevar adelante sus ideas, solo así los santacruceños vamos a poder vivir dignamente”. Destacó que es fundamental generar oportunidades y atender las necesidades específicas que existe en cada localidad.

Con relación a las Elecciones 2023, Claudio Vidal llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de miedo o desinformación. Las encuestas de opinión pública muestran que el candidato a gobernador por el sub lema “Santa Cruz Puede” obtiene el mayor porcentaje de votos directos entre los encuestados, y presenta una imagen positiva destacada entre todos los candidatos. Al respecto, el candidato expresó: «Lo único que debería preocuparle a los santacruceños es el lamentable estado en el que se encuentra la provincia, no si soy yo el que gana las elecciones».

Siguiendo las propuestas de gobierno que presentó, puede observarse que Vidal pretende trabajar para una provincia enfocada en el desarrollo de industrias locales, la creación de empleo y una inversión significativa en educación, lo que permitirá lograr equidad y progreso. Según él, “no tenemos tiempo que perder, la situación es muy complicada y lo que vemos que viene en los próximos años plantea dificultades importantes que necesita de conductores capaces de enfrentar las tormentas”.

En 28 de Noviembre, Claudio Vidal, mantuvo un encuentro con el intendente Fernando Españón donde acordaron acciones conjuntas para abordar las necesidades habitacionales, mejorar los servicios esenciales de gas, luz y cloacas, así como realizar reparaciones y asfaltado de calles. También el intendente manifestó que se prevén adquisiciones de maquinaria para enfrentar los desafíos del invierno.

El candidato a gobernador reiteró su compromiso con el trabajo colectivo y la colaboración con las gestiones municipales, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. «Nuestra energía está en aportar un granito de arena para que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida», concluyó.