ADOSAC criticó la vuelta a la presencialidad sin organización ni previsión

Provinciales-, Roberto Ochoa, secretario de Prensa de ADOSAC Caleta Olivia fue consultado por La Vanguardia Noticias por la vuelta a clases presenciales en la localidad.

Indicó que desde el gremio se plantearon tres condiciones importantes para poder desarrollarlas. «La condicionalidad la plantea la realidad, y hay un planteo gremialen función de esa realidad. Decimos que se tienen que dar tres condiciones: que todos los docentes estén vacunados, que las escuelas estén en condiciones y que se de cumplimiento a los protocolos biosanitarios en las instituciones educativas».

En el caso de la vacunación, los docentes deberían iniciar las clases presenciales teniendo las dos dosis de vacunas contra el Covid-19.

«Suena a imprevisión si se convoca a los docentes a las escuelas teniendo una sola dosis», dijo Ochoa y explicó: «vacunarse implica inmunizarse y los docentes tienen que estar debidamente inmunizados».

Asimismo, destacó que en cuanto a la situación epidemiológica «una cosa es estar hablando hoy con30-40 casos o con 80-90-100 caso diarios, la realidadepidemiológica va a ser diferente».

En este sentido se tiene en cuenta que el Semáforo Epidemiológico implementado por el gobierno registra la tasa de crecimiento de contagios y además, suma a eso el crecimiento de la ocupación de camas en terapia intensiva.

«Si están dadas todas esas posibilidades, los docentes queremos estar en las clases», aseguró Ochoa y criticó la postura de muchos que piensan que los docentes no hacen nada, porque dan clases de Zoom.

«El sistema virtual no es eficaz para nosotros realmente», consideró.Aquí destacó la difícil situación de los alumnos con problemas de conectividad o que no cuentan con un dispositivo propio y debe compartirlo entre varios integrantes de la familia para acceder a las clases.

«Lo quehapasado dentro de las casas para tener un mínimo contacto pedagógico ha sido difícil para padres, alumnos y docentes», dijo y agregó: «todas esas miradas los docentes las tenemos, y el gobierno también las tiene, pero no hace nada», sentenció.

Criticó que aun hay escuelas que no cuentan con servicio de internet. «El gobierno hace un año y medio está mirando afuera a ver que hace el gobierno nacional y acá no hace nada», aseveró el referente gremial.

Consultado sobre la vuelta a la presencialidad en Pico Truncado, indicó que «eso muestra el nivel de imprevisión. De buenas a primeras pareciera que la situación epidemiológica había cambiado, pero la situación edilicia no fue lamejor».

Aquí reflejó que si en Caleta Olivia no hubo clases es porque las escuelas no estaban en condiciones. «No vacunaban a los docentes en Caleta previendo que los edificios no estaban en condiciones. Durante un año y medio se tiraron la pelota y nohacían la licitación del techo para la escuela 69, y está igual que hace un año y medio. La escuela 74 hace no menos de 4 o 5meses está clausurada por problemasde gas, los alumnos de la escuela 29 y 82 no se sabe qué se hará porque allí funciona el Plan Detectar», enumeró Ochoa.

«Se sabe que hay una demanda social, pero no se contesta conimprovisación, sino con organización, con trabajo, con gestión», finalizó. (Nota: La vanguardia Noticias)