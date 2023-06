Asumió Ariel Ivovich como secretario de pesca de la provincia

Santa Cruz-, Sin bombos ni platillos el ex funcionario kirchnerista, Ariel Ivovich fue convocado por el gobierno de Alicia Kirchner para ocupar el cargo de secretario de pesca de la provincia.

Ivovich, graduado en Ciencias Económicas en la Universidad de Córdoba, ocupó el cargo de Ministro de Economía en el 2011, en el 2013 asumió como Jefe de Gabinete del Gobernador Peralta, hasta el 19 de Mayo del 2014 donde decidió apartarse del cargo.

Más allá de sus cargos en el gobierno santacruceño, Ivovich “saltó a la fama” cuando en el 2017 golpeó junto a su hermano Jorge a cuatro jubiladas que reclamaban su pago de sus salarios.

«A mí no me la van a contar; no me van a decir lo que es Santa Cruz”, sostenía Ariel Ivovich, en aquel momento cuando ocupaba el cargo de Presidente de la Caja de Previsión Social a los jubilados que ocupaban las oficinas ante un justo reclamo.

Los jubilados le reclamaban por la falta de respuestas, hasta que Ivovich perdió la paciencia y arremetió a los gritos contra quienes lo cuestionaban y le pedían que defienda los derechos de los jubilados y no se limitaba a ser parte y cómplice del gobierno provincial.

Estuvo detenido 24 horas y tras ser liberado fue indagado por La Jueza Marcela Quintana. Ivovich negó los hechos que se le imputaron.

Y este viernes el portal Mar&Pesca, publicó que la llegada de Ivovich, según se deslizó estaría vinculada con la necesidad de recaudar divisas de cara a la campaña electoral, aunque esto fue desmentido de plano por un allegado al flamante funcionario que aceptó dialogar con Mar&Pesca con la condición de no develar su nombre.

“Ivovich tiene mala prensa, es cierto que lo hicieron tocar el pianito en la comisaría de Chimen Aike por una falsa denuncia, y todo puterio político, pero no es mala persona, ni tampoco recaudador; hacía rato que se venía diciendo que lo querían calzar en Pesca, el no entiende del tema, pero como Lucrecia Bravo sigue como subsecretaria no pasa nada, el viene a rosquear pero no a pedir plata a las empresas como ya se está diciendo para ensuciarlo”, indicó una fuente allegada al ex gobernador Daniel Peralta.

La fuente generosa confirmó a Mar&Pesca que el nombrado secretario tiene una misión de cara a la campaña; “busca restarle votos a Vidal, (Claudio) ; nada de pesca, Ivovich se paseará por los puertos diciendo ‘Hola Capo como estás’ y repartiendo abrazos y besos a los viejos como hacía Daniel, (Peralta), pero nada más”, dijo al graficar la ocupación que tendrá el flamante funcionario apodado “Mano de Piedra”, mote que hace referencia al escandaloso episodio que culminó con una detención policial. (La Prensa de Santa Cruz // La Gaceta Truncadense)