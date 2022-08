Denuncian que CAFS prohíbe a jugadores participar de AFA

Provinciales-, Marcelo Gennasi, presidente de la Liga de Fútbol Sur, hizo referencia en “Te Paso la Pelota” al Torneo Provincial de Selecciones, que se desarrolló el fin de semana en el Polideportivo Lucas Moussou y denunció, de manera pública, prohibiciones a algunos jugadores de parte de CAFS para que no participen en la Selección de la Cuenca de AFA.

Gennasi manifestó que tenían mucha fe en el conjunto local: “Uno sueña lo mejor, pero estábamos confiados en el trabajo de Emanuel Aros, Gonzalo Saracena y Felipe Peñailillo. Sabíamos que esta selección iba a ser diferente al resto por la forma de trabajo que se adoptó, anhelábamos un buen resultado”, afirmó.

“Se nos complicó en la mitad con Chile, pensamos que iban a ganar más holgados, pero así es el fútbol, cerraron una actuación brillante que casi nos lleva a quedarnos con el torneo, Fue una final apasionante con Río Gallegos, se nos fue en los penales”, recalcó.

¿AFUSA prohíbe que jugadores estén en la Selección de AFA?

“De mi parte, lo único que puedo decir, y es lo que le manifesté a Héctor Cárdenas, es que le tengo respeto a lo que hace AFUSA, es una asociación que viene desde hace mucho trabajando en Río Turbio, pero no voy a aceptar cosas que sucedieron en este tiempo. Con Héctor siempre hemos tenido un excelente trato, pero lo que pasó el fin de semana nos molestó y dolió mucho”, enfatizó.

“Veníamos haciendo un trabajo desde hace meses y hay jugadores que se bajaron un día antes. Ninguno de los chicos ni los técnicos se merecen algo así. En realidad, si ganábamos el torneo iba a ser para la Cuenca, no AFA. Hoy estaríamos disfrutando de un campeonato que quedará en la localidad, con la rivalidad histórica con Río Gallegos”, sentenció.

En este sentido, dio un claro ejemplo: “Hubo un caso de un chico que jugó en infantiles de AFA, debutó a los 15 años en primera de AFA y ahora le pidieron que no participe del Provincial de Selecciones que organizamos porque si no se quedaba afuera de un torneo”, expresó.

“Lo único que salí a manifestar, con nombre y apellido, es que no estoy de acuerdo con prohibir jugadores, si se profesa un fútbol de esa manera no es sano. Hay un montón de lugares donde juegan las dos asociaciones y no se molestan. Nosotros no prohibimos, nunca le dijimos a un chico que no vaya a jugar a AFUSA. Si nosotros le pagamos un sueldo a los jugadores es otro tema, pero este es un fútbol amateur”, reiteró.

“Son tan pocas las cosas para hacer en cuanto al fútbol, si hay salidas se tienen que aprovechar porque son irrepetibles. La Cuenca está por encima de todos nosotros, es algo que tenemos que llevar en el corazón, eso tiene que ser motivante, no tienen que pensar si los van a sancionar o no”, subrayó.

Asimismo, expuso: “En un grupo de WhatsApp de Las Heras estaban pasando fotos de la selección de Cuenca Carbonífera, con nombre y apellido. La Selección de Las Heras tenía su viaje programado, con lista de buena fe y el día anterior se le bajó la mitad del equipo, porque llegó una nota de CAFS diciendo que si viajaban (x) personas les quitaban una representatividad, y tuvieron que rearmarse”, indicó.

“Que cada jugador juegue donde quiera, si quieren jugar en ambas asociaciones que lo hagan, que sean libres”, culminó. (Nota: Te Paso La Pelota)