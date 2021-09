Diputados de SER Unidos renuncian al bloque de Frente de Todos

Provinciales-, En conferencia de Prensa los diputados provinciales que representan al partido SER, anunciaron su renuncia de carácter indeclinable al Bloque Frente de Todos de la legislatura Santacruceña.

Los legisladores, José Luis garrido, Hernán Elorrieta, Miguel Farías y Patricia Moreyra, confirmaron su alejamiento del Bloque oficialista de la cámara de Diputados.

En el día de la fecha los integrantes del bloque SER UNIDOS, pidieron el tratamiento del proyecto sobre tablas en la Cámara de Diputados, para que sea reconocido oficialmente dicho Bloque parlamentario, cuestión esta que no prospero. Posteriormente mediante nota comunicaron al Vice Gobernador Eugenio Quiroga, la renuncia, con carácter de indeclinable, al Bloque de diputados del Frente de Todos.

EL Diputado Garrido informo la determinación:

“Ante la negativa de la conformación del Bloque propio de SER UNIDOS, y de poder discutir políticas, y al pedido de ser reconocidos como bloque parlamentario, tal cual lo reflejo la gente en las elecciones del pasado 12 de setiembre, hemos tomado la determinación de presentar la renuncia con carácter de indeclinable, al bloque frente de todos, para que no queden ningún tipo de dudas. Es una decisión irrevocable, porque consideramos que estamos en proyectos distintos al gobierno”.

Por su parte el diputado Farías sostuvo: “ Esta decisión tiene que ver con la coherencia política que está llevando adelante nuestro espacio, SER UNIDOS, tiene que ver con un objetivo político central, que se dio ya hace dos años atrás, queremos la construcción de un espacio distinto, donde todos tengan participación y opinión, donde se expresen las necesidades del pueblo santacruceño, por eso hemos tomado la decisión de estar junto al pueblo con este bloque de SER UNIDOS, vamos a recorrer cada una de las localidades de la Provincia de Santa Cruz, para tratar cada uno de los temas que hoy interesan a los habitantes de cada lugar.”

Del mismo modo el diputado Hernán Elorrieta se expresó: “Creemos que este es el camino, en Santa Cruz la política vieja ya no da resultados, la gente está sin trabajo, tenemos muchas desilusiones, cuando no nos dejan hablar en la legislatura, tenemos proyectos viables, Este espacio SER UNIDOS trata de reflejar la voz de la gente, vamos a caminar al lado de ellos, para demostrar la voz de toda la gente, que no ha sido escuchada en todo este tiempo”.

Los diputados de Ser Unidos, estuvieron acompañados por las candidatas a diputadas nacionales Dra. Mónica Pereyra, Jazmín Macchiavelli, como así también el acompañamiento del Dr. Ariel Varela.