Docente denuncia persecución por parte del CPE

Las Heras-, Durante el fin de semana, el docente Marcelo Vera, dio a conocer su testimonio por lo que está pasando.

En su descargo Vera denuncio al concejo provincial de Educación lo siguiente:

“La verdad que estoy pasando momentos angustiantes, cansado por esta persecución atroz por parte del CPE, es por eso expuse ésta nueva persecución y el nuevo sumario que se me realizó en los medios, pero entendiendo cuales son las reglas de juego y a las que voy a hacerle frente como lo hice siempre, para demostrar mi inocencia. Primeramente, quiero agradecer los innumerables mensajitos de apoyo que me enviaron por privado, por el apoyo de docentes de toda la provincia.

La idea sobre mi relato, es decir unas palabras, detallar algunos sucesos y luego ahondar en el tema….

Agradecido a la vida por haber conformado un equipo de trabajado fenomenal, con grande profesionales en la Junta de clasificación, los vocales salientes, personas idealistas, muy éticas y con grandes convicciones, que lo dejaron todo en dicho estamento. Un ambiente que es verdaderamente político y a veces exige toma de decisiones inmediatas. Donde se daban grandes debates con respecto a algunos instrumentos legales en las sesiones que se realizaban y en donde debíamos fundamentar cada una de las conclusiones a las que llegábamos, pero siempre nos mantuvimos con un objetivo muy claro y en común, que era la defensa de los derechos de los compañeros docente de toda la provincia, que nos eligieron como sus representantes, tarea que la desarrollábamos con honor, con responsabilidad y de manera pasional siempre, siendo los más objetivos y transparentes posible en el manejo de los legajos y de la valoración.

Uno de los momentos álgidos que nos tocó atravesar fue el estar en desacuerdo de la Resolución 066 que realmente es una herramienta extorsiva, un presentismo encubierto, q atenta la estabilidad laboral y la carrera docente. Hecho por el cual, nos realizaron una denuncia y así nos iniciarón un sumario, separándonos preventivamente de nuestro cargo de Vocales de nivel Inicial y Especial, y que constituyo un hecho bochornoso para la Educación en Santa cruz e inédito. Porque es un hecho que atento contra la educación pública, hacia la democracia y hacia el Estatuto Docente. Y hoy en día también nos damos cuenta que atentó contra la jerarquización de la educación.

Durante éste año como es de público conocimiento salió la resolución para la elección y el calendario electoral para la conformación de la nueva junta de clasificación. Ampliamente salieron triunfante las listas de extracción gremial con un 90% de apoyo de los compañeros docente de toda la provincia. Hecho seguido, con un gobierno golpeado políticamente, decidió resolver nuestro sumario, atribuyéndonos responsabilidades y sancionándonos con: postergación de ascenso y valoración negativa. Pero esto no termino ahí, al momento de reincorporarnos en nuestras funciones como docentes en nuestras escuelas, al día de la fecha no han llegado los memos de inclusión a los listados de interinatos y suplencias (instrumento legal) que nos permite tomar un segundo cargo. Este hecho atenta contra nuestra continuidad laboral y económica, además de llevarse puesto nuestra inmunidad gremial que tenemos como garantía por ser representantes gremiales, un hecho gravísimo.

Para colmo el día 10 de octubre he sido notificado de un nuevo sumario con fecha 3 de octubre, misma fecha en la que reintegre a la escuela como decente en mi cargo titular en el turno tarde en la escuela en la cual presto servicio. Por todo lo expuesto quiero denunciar públicamente la persecución política y laboral hacia a mi persona y que constituyen un daño moral, laboral y económico.

Paso a detallar el último sumario que se me realizó y por el cual me volvieron a separar del cargo, realmente es un sumario burdo, improcedente ya que yo fuí el primero q se dío cuenta en año 2018 cuando tome el cargo como miembro de la junta de clasificación sobre un error al haber escrito en mi situación de revista, en mi segundo cargo, debía decir suplente y escribí interino, (para los que quizás no están familiarizado con temas burocráticos), es algo bastante habitual éste tipo de errores y comúnmente luego enmendamos el error haciendo una declaración jurada nueva y es por eso que solicite a la escuela poder rectificar el error mediante nota porque fue un error involuntario, también elaboré un acta para que quede constancia de la misma,. posteriormente a eso lleve las declaraciones juradas a la secretaria general y presentadas a la señora Mavis Fernandez, una semana después de tomar el cargo, dando ingreso nuevamente a la nueva declaración…. Hecho que creí que estaba dado por terminado. En la misma tarde le comunique al secretario general Pedro Cormack y el mismo dío aviso a la vicepresidencia del CPE sobre el hecho ya enmendado y que se había dado por terminado.

Y para finalizar quiero responder a algunos agravios que se han estando confabulando en mi contra y que quizás para los que no me conocen en profundidad….no conocen mi tayectoria profesional: me presento:

-Soy docente de Educación Especial con especialidad en intelectuales, cursos de especialización en ciegos y disminuidos visuales, especialización en autismo, también con especialidad en lengua de señas argentinas, ex vocal de la Junta de Clasificación, he sido becado por la provincia para la realización de una especialización en TGD, he sido electo para representar en la localidad de Córdoba en un Congreso de educación como representante de la provincia. El gobierno me propuso trabajar para ellos en dos ocasiones para trabajar como Coordinador en Autismo en Zona Norte y luego como coordinador en Educación en dicha Zona, cargos que no acepte. Fundamentalmente no lo hice porque soy fiel luchador por la justicia laboral y porque es parte de mi esencia y por mis convicciones, y una forma de vida, este pragmatismo, este activismo sindical me llevo a tener 4 causas penales, 3 de ellas que fueron federales, y ahora 2 sumarios. Creo que no debo ahondar verdaderamente a que lado pertenezco y es lamentable escuchar comentarios que busquen quitarme méritos, busquen descreimiento hacia mí por discernir en algunas formas de ver los procesos lucha y que se generen dudas sobre mi honestidad moral, sepan que es muy importante ideas y no ideologias para lograr objetivos. Adjunto documentación sobre lo expuesto…