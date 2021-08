Militante VIP que recibiría subsidio, incumple los trabajos y no paga la cuota alimentaria

Provinciales-, Leguizamón quien por estas horas funciona como vocero de los trabajadores autoconvocados que se encuentran cortando la ruta 43 a la altura del Bridasaurio en la localidad de Pico Truncado, diálogo con Patagonia Al Mundo en relación, «al informe que presentó Oil M&S S.A.» sobre los motivos de la decisión de la firma de desvincularlo de la empresa»

Leguizamon Omar quien por estas horas funciona como vocero de los trabajadores autoconvocados que se encuentran cortando la ruta 43 a la altura del Bridasaurio en la localidad de Pico Truncado, diálogo con Patagonia Al Mundo en relación, «al informe que presentó Oil M&S S.A.» sobre los motivo de la decisión de la firma de desvincularlo de la empresa»

Muchos medios se hicieron eco de estos reclamos de los trabajadores, somos alrededor de 500 desocupados y del corte de ruta participamos 380 personas». Mi petición es regresar al campo a través de la empresa OIL», indicó y agregó. «No recuerdo exactamente la fecha, pero envíe una carta documento a la empresa rechazando el despido». La responsabilidad de que esté sin trabajo es del sindicato, y por eso que exijo la «renuncia del secretario general Claudio Vidal»,

Sin embargo, negaba las cartas documentos que le habría enviado la empresa OIL, y no supo responder quién era su representante legal, se contradijo, diciendo que la demanda la tenía un estudio de abogados de Buenos Aires, y ante la pregunta del nombre del estudio manifestó que el estudio jurídico era de Córdoba.

En ese sentido, al ser consultado por el pedido de embargo del sueldo por parte de su ex pareja, a raíz del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, dijo, «Yo mismo aconseje a mi ex pareja, que envíe la carta documento y que me embargue el sueldo»

Una vez más bordeó en sus palabras la mentira, dejando un manto de duda a la audiencia en relación a sus declaraciones públicas. Finalmente al sentirse acorralado cortó la comunicación con el medio radial.

Habrá que salir a cortar rutas para sobrevivir, solo se me ocurre que nos agarremos de lo que se pueda»… «Si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más simples, para salir de este pozo nos queda hacer caso al gobierno» había expresado Leguizamon hace un par de semanas a gente de su confianza.

Cabe señalar, que cortar las rutas es un delito federal. Por el otro lado, las personas que se ven afectadas por ese corte de ruta, mencionan la violación a su derecho de libre tránsito y circulación, amparado justamente en el art. 14 de la Constitución Nacional.

— En tanto, este lunes, el ex empleado de la empresa Oil, fue acusado de recibir subsidio de parte del gobierno a cambio de cortar la ruta a los accesos de los yacimientos petroleros según manifestó , el diputado Hernán Elorrieta a través de un comunicado de prensa,»El gobierno incita a cortes de ruta para deslegitimar la imagen de Claudio Vidal» y agregó «Cada uno de estos objetivos, están orientados netamente a temas políticos. Afirmó, que Leguizamón vocero de los manifestantes, se encuentra subsidiado con importantes montos por provincia.

— Ahora bien, ¿Quién es Leguizamon el hombre que exige la renuncia a Vidal, y que los medios oficialistas protegen?

Omar Ernesto Leguizamon, alias “El Chacho”, es líder de los piqueteros autoconvocados en zona norte. Ingresó en el año 2006 a la industria petrolera, realizaba su actividad laboral en la empresa OIL M&S, y por incumpliendo con el contrato de trabajo por propia iniciativa, dio lugar a una serie de consecuencias, que lo terminaron perjudicando de forma fehaciente con el despido directo de la empresa.-

De acuerdo a el conjunto de documentos producidos por la empresa petrolera OIL M&S sobre el desempeño del trabajador consta que: Mantuvo la secuencia de ausencia reiteradas durante el paso de 2008 a 2010, debido a problemas físicos relacionados con lumbalgia.

– El 29 de septiembre de 2020 fue intimado a presentarse en su puesto de trabajo en el plazo de 48 horas mediante Carta Documento debido a la ausencia no justificada, la cual no fue retirada

por el afectado.

Dicho esto, la empresa de la que formaba parte tuvo que actuar dentro de la pauta legal

y extinguir el contrato de trabajo con el Sr. Leguizamón.

– En el mes de marzo 2021 se realizó la Liquidación Final de haberes con justa causa, y se realizó el depósito correspondiente en la cuenta sueldo del trabajador.

En este orden, la empresa recibe un Oficio por embargo de haberes por cuota alimentaria de parte de la ex pareja de Leguizamón: Ante Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minerìa, y familia de la ciudad de Pico Truncado, se exige que en el plazo de 48 hs. se proceda a depositar el 25% de los haberes correspondientes a los meses de junio 2021 S.A.C del primer semestre y haberes de julio del año 2021.

De esta forma, combinando estos factores señalados, la empresa descontó el monto de dinero adeudado ordenadas por el poder judicial a favor de los menores de edad.

El incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que se configura en la falta de pago o el pago irregular o parcial de la cuota alimentaria, es un delito, una de las formas de violencia (de tipo económica) más habituales que sufren las mujeres.

– Cabe aclarar que, al día de la fecha el ex empleado no reclamo ningún punto a la empresa. (Nota: Patagonia Al mundo)