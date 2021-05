Sigue desaparecida la menor Yesica Franco

Las Heras-, La jovencita lleva 8 días ausente. Vecinos y vecinas acusan al padre de violentar a la menor. Él aceptó que le dio una cachetada cuando se la llevó Niñez. La Opinión Zona Norte confirmó las denuncias.

Se cumplieron ocho días de ausencia. La Policía continúa buscando a la adolescente de 15 años que huyó de un hogar sustituto luego que a su padre lo denunciaran por maltrato. Yesica Belén Franco mide 1,70, tiene el cabello castaño oscuro, ojos verdes y es delgada. Aunque desconocen cómo estaba vestida, se sabe que se llevó sus pertenencias en una mochila roja, cuando salió por la ventana de la casa donde la alojó el Departamento de Niñez de Las Heras.

Vecinos y vecinas utilizaron las redes sociales y apuntaron en contra del padre Arnaldo Franco. Así como el hombre responsabilizó a Niñez, la comunidad lo acusó de ser el principal culpable de que Yesica huyera. “Hace cagadas y después culpa a los demás. Podría haber sido un buen padre no estaría pasando esto. No le da la cara, gracias a él la nena no tuvo más remedio que irse. Es una basura y tiene que estar preso”, son algunos comentarios.

Mujeres realizaron una marcha.

Le cuestionaron que haya aparecido en la marcha sin ser invitado. Se trata del movimiento que se realizó desde la plaza y por las principales calles de la ciudad. Un grupo nutrido de vecinas pidió que la menor aparezca sana y salva. Varias personas comentaron que en esa oportunidad Arnaldo aceptó que “le pegó una cachetada” a su hija.

Mientras personal de las Comisarías Primera y Segunda, Protección Civil y Bomberos voluntarios la buscan dentro y fuera del ejido urbano, este lunes la comunidad lasherense se reunió una vez más para hacer una “velada” afuera del Juzgado de Instrucción N° 1, donde pidieron la aparición con vida de Yesica.

“No la veo hace años”

Desde la provincia de Formosa, Alejandra y Cristina, la tía y la hermana de parte materna de Yesica, se unieron a la búsqueda y siguen cada paso a la espera de novedades sobre el paradero de la menor. De hecho, los vecinos y vecinas de Las Heras iniciaron una campaña solidaria de recaudación de dinero para que Alejandra pueda viajar a la ciudad santacruceña.

“Yo la llamaba y el padre no la dejaba hablar conmigo”, contó Cristina, hermana de Yesica

Su hermana mayor contó que no estaba al tanto de la situación que pasaba la jovencita, y que meses atrás pudo localizarla después de años sin saber de ella. “Hace 13 años no la veo ni sé nada de ella, el padre me pasó fotos, pero en persona no la vi más… el jueves (Arnaldo) nos avisó que el lunes a la mañana se había escapado de donde estaba”. La madre, Zulma, murió hace años de un infarto y la joven pide por la aparición de su hermanita.

“No estas sola, todas te buscamos”.

Sobre la comunicación con Yésica, la joven comentó que era “poco y nada”, ya que cuando llamaba para hablar con ella, “el padre siempre me decía que estaba durmiendo o que no quería hablar conmigo”, dijo. “La única vez que hablamos bien fue en septiembre del año pasado, para su cumpleaños, pero fue una conversación cortante… otras veces traté y él me ponía excusas para que no hablemos”, agregó.

“Golpeaba a mi hermana”

Por otro lado, la tía de la adolescente, Alejandra, relató que el día en que murió su hermana -que tenía 38 años-, dejó todo y se mudó con Arnaldo y Yesica. “Dejé todo para ir a cuidar a mi sobrina hasta que la situación fue insostenible. Él tiene una vida muy diferente, le gusta alcoholizarse, tener junta, borrarse y no trabajar… después de que me fui volví a verla hasta que no la encontré más en la casa en la que vivían, porque se habían mudado”.

“Él golpeaba a mi hermana y ahora sé que también a mi sobrina”, contó Alejandra, la tía de la adolescente

“Hace unos meses nos comunicamos con él, hablamos con ella y parecía que estaba todo bien”, añadió la mujer. Las buenas apariencias duraron hasta el día en que supieron de la desaparición de la jovencita.

“Mucha gente me contactó para contarme lo que hacía, me escribían a tu sobrina la c… a palos, y ahora (Arnaldo) está mandando a decir que me calle la boca y que deje de decir que es un golpeador”.

“Al día de hoy me enteré que le pegaba a mi hermana. Ella murió por sufrimiento y abandono”. El hombre tiene denuncias por violencia y maltrato, según pudo averiguar La Opinión Zona Norte. “Mi hermana lo denunció y un día se fue, pero volvió porque la amenazaba, ahora una vecina me dijo que también le pega a la actual mujer y a un hijo con discapacidad”.

“Nosotros la queremos en nuestra vida, no entendemos qué pasó… Mucha gente me dijo que Las Heras es chico y son miles de personas las que la están buscando. Si hay una persona que la tiene en su casa y cree que está en un lío, que no piense eso, si estás leyendo esto hablá, no tengas miedo. Hoy todas somos Yésica, somos mamás, hermanas, tías que la buscamos”, cerró. (Nota: La opinión Austral)