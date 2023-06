Tras el anuncio de Paro de ADOSAC: La oferta representa una involución en la negociación

Santa Cruz: Javier Fernández, secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz, dialogó con «La otra Gestión» programa que se emite en Radio Nuevo Día 100.9 luego del anuncio de paro para el resto de la semana en la previa de una nueva paritaria que tiene lugar en la tarde de este martes.

Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, dialogó con Radio Nuevo Día 100.9 acerca de la propuesta elevada el pasado viernes y rechazada este lunes al tiempo que volvió a anunciarse medida de fuerza por 96 horas y para toda la provincia, medida que el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, quien acusó una vez más de tener motivos «político partidarios» las medidas adoptadas por el sindicato.

En principio, el referente gremial habló de la oferta realizada y expresó: «La oferta, más allá de que el Consejo, el gobierno provincial se empeña en decir que es un 115% y demás, en términos generales, la oferta representa una involución porque acuérdense que hace un tiempo tuvimos reunión de partes en el Ministerio de trabajo, hubo respuesta, para los días caídos a través de la reestructuración de contenidos, hubo respuesta con los no descuentos hacia el futuro, también para la liquidación que están realizando de manera irregular, con la implementación de la jornada extendida que ahora ha pasado a ser el cargo testigo, no es con extendidas del docente grado de primaria de 1 hora y que debe aplicarse para todos los demás cargos del escalafón como punto de referencia, es decir, eso reconocieron que lo están pasando mal y hubo respuesta de que se iba a pagar empezar a pagar a partir del mes de su aplicación desde marzo y eso sumado a la cláusula gatillo, pero todo eso no está, porque lo sacaron y es lo que, de alguna manera, aglutinaba la aceptación del sector docente de toda la provincia en forma unánime.»

En ese mismo sentido, Fernández detalló: «Sí y lo dijimos desde el principio, la cláusula gatillo sí y lo que estamos buscando como punto principal es esa recomposición que llegó de un 4% y nosotros dijimos es no, pedimos que esa cifra aumente para llegar o acercarnos a lo que es la canasta básica total, la Patagonia, pero eso no sucedió, es decir que es peor que el anterior y esta proyección, está basada en el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), pero según ellos estiman que la inflación va a bajar cosa que no es así, pues la la proyección indica que desde noviembre que viene subiendo todos los meses, entonces ¿que te hace pensar que va a bajar?»

¿Cómo llegan a ese 115%?

Respecto de la nueva propuesta, el secretario general resaltó: «De lo que ha sido la propuesta hasta el mes de junio en la propuesta este cláusula gatillo hasta el mes de junio, más esa recomposición del 4%, este 12% para agosto, 10% para octubre, 10% para diciembre y han sumado todo, incluso parecieran haber sumado también esos 35000 pesos que ofrecen a partir del mes de septiembre, aunque no es para todos y para los que cobran hasta 200000 pesos, es decir, que es una cifra también que está atada al básico, no es una cifra en negro, pero que no impacta en el resto de los agentes y que no nos impacta en la zona, no impacta en el título, es decir, por ahí el docente que nos está escuchando los tendría que comparar con los 2500 pesos que el año pasado ofrecieron, pero que se fueron absorbiendo en el básico y con claridad de cuándo sucederá.» (Diario Nuevo Día)