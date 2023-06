Tras los despidos por Alvares, Guenchenen: No voy a permitir ningún despido

Provinciales-, Ante la denuncia por despido arbitrario y falta de libertad sindical en la estación de servicio perteneciente al ex Jefe de Gabinete, Leonardo Alvarez, SIPGER se hizo presente exigiendo su inmediata reincorporación.

El secretario adjunto, Rafael Guenchenen, llevó adelante una manifestación pacífica en la estación de servicio «Los Alamos» de la localidad de Puerto San Julián, buscando entablar un diálogo con el gremio para resolver el conflicto que se origina en la decisión de la empresa de despedir al trabajador que se afilió a SIPGER.

“Estamos para defender a los trabajadores, a nuestros afiliados. Desde hace mucho tiempo los trabajadores pedían por nuestra representación, y ahora que pueden elegir libremente reciben amenazas, persecuciones, y hasta telegramas de despido por parte de empresarios y sectores ligados a la empresa que no permiten la libertad sindical, que realizan actos arbitrarios y discriminatorios con complicidad de las autoridades políticas de la provincia”.

“Hicimos la denuncia correspondiente al Ministerio de Trabajo de la Nación. De ninguna manera vamos a permitir esta actitud antisindical de Leo Álvarez y ningún otro funcionario. Queremos que la situación se resuelva, que el trabajador sea reincorporado y el gobierno provincial asegure que los trabajadores puedan expresar su voluntad de pertenecer al gremio que elijan sin miedo, ni castigo”, expresó el dirigente.

Además se refirió a las declaraciones de Roxana Reyes: «Le digo a la diputada nacional que no realizamos bloqueos, defendemos trabajadores y en este caso realizamos una manifestación pacífica. No me extraña que se ponga del lado de alguien como Leo Álvarez y no escuche lo que le pasa a un trabajador que fue despedido sin justa causa. Ahí está la complicidad».

Hace algunos meses el Ministerio de Trabajo de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 204/23 que habilitaba al Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables a modificar su estatuto gremial y ampliar el espectro de actividades que representa. De esta manera el gremio sumo a los trabajadores de energías renovables y a los que comercializan y distribuyen combustibles, hidrocarburos y gaseosos en toda la provincia de Santa Cruz, hecho que molestó al gobierno provincial, a los empresarios y a otros sectores gremiales.

El empleado Diego Morales manifestó que los trabajadores están recibiendo “amenazas” y “persecuciones” para que no se afilien a SIPGER. “Mi legajo es intachable, tengo una antigüedad de 13 años sin ningún apercibimiento, suspensión o castigo. No tienen justificación, mi despido es sin justa causa, totalmente fuera de lugar. Ya la semana pasada venían diciendo que esto podía pasar, gente del gremio del que me desafilie”.

Es conocido las irregularidades y sombra que suele rodear al ex Jefe de Gabinete de Alicia Kirchner, dueño de un “Poder” de Lobby entre el sector público y el privado de la provincia. Este empresario suele manejarse con total impunidad a la hora de favorecer sus propios intereses.

Álvarez tiene negocios en la minería, el petróleo, el transporte, (lógistica) energía, medios de comunicación, servicios varios, no hay sector productivo donde no tenga presencia.