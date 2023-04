Vendía un sillón a 60 mil y la estafaron con un préstamo de 420 mil pesos

Regionales-, Caleta Olivia- Eva Parra denunció públicamente que la hicieron sacar un préstamo por esa suma de dinero a través de engaños por la venta de un sillón. La mujer lamentó que en la Comisaría Segunda «le dieron vueltas» para tomarle la denuncia. Habló con ElCaletense.net.

«Estoy muy mal», escribió la vecina de Caleta Olivia, Eva Parra a ElCaletense.net. El martes pasado, la mujer fue víctima de una estafa a través de WhatsApp. Todo comenzó cuando publicó un sillón para vender y le hicieron sacar un préstamo por 420 mil pesos a través de engaños.

«Sufrí una estafa por $420.000 con la modalidad de que se habían equivocado de transferencia, estoy muy mal porque en la Comisaría Segunda me tomaron la denuncia y llevé más datos de la persona que me estafó y me tuvieron a las vueltas», contó la ciudadana a este medio.

Eva tenía un sillón para vender por la suma de $60.000. Lo publicó en clasificados y en WhatsApp, hasta que apareció un interesado. «Me pidieron el CBU y después me dijeron que se habían equivocado en hacer la transferencia. El hombre que le robó le mandó audios diciendo que estaba mal.

A la mujer la llamó una persona que dijo ser trabajador del banco Nación, quien le comentó que su cuenta había sido bloqueada. Asimismo, le informaron que habían hecho lo mismo con la cuenta del supuesto comprador. «Me dijeron que tenía que sacar un préstamo para devolver ese dinero y me iban indicando los pasos a seguir».

Esta modalidad de robo de dinero es frecuente y las recomendaciones para evitar caer en las trampas son: evitar pasar datos y claves bancarias, desconfiar y dar aviso a la policía, y no hacer movimientos en cuentas bancarias mientras le indican por comunicación telefónica los pasos a seguir. (El Caletense)