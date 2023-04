Vidal convocó a las fuerzas políticas de Santa Cruz a conformar un Gran Frente Electoral

Provinciales-, En la inauguración del nuevo local partidario del Partido SER en Río Gallegos, el diputado nacional se diferenció del oficialismo y la oposición y llamó a la unidad de todos los sectores políticos para salir de este difícil presente.

«Somos un espacio que abre sus puertas y convoca a todos los dirigentes de la política provincial para conformar un frente amplio electoral que permita sacar a Santa Cruz adelante», expresó el dirigente.

En una noche fría y ante una multitud en la que se destacaba una gran cantidad de jóvenes, el legislador nacional, Claudio Vidal, dejó formalmente inaugurado un nuevo local partidario en la capital provincial; acto que llevó adelante junto al ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo.

También participaron y asistieron diferentes dirigentes y autoridades de SER Santa Cruz, como el intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon; el diputado provincial, José Garrido; los diputados por pueblo, Hernán Elorrieta, Miguel Farías, Patricia Moreira; y los ediles Gabriel Murúa, Tomás Montero, Adrián Suarez, Analía Farías y Daniela Romillo. Con la presencia de la presidenta de SER Mujer, Jazmín Macchiavelli, la Dra Mónica Pereyra, el Dr. Ariel Varela; y referentes de distintas localidades.

En la noche del viernes, el local ubicado en av. Kirchner 1361 fue escenario de un gran acto político que dejó muchas definiciones de cara a las elecciones 2023. «No somos ni del oficialismo ni de cambiemos, si somos el espacio político que está dispuesto a enfrentar a este gobierno, si somos el espacio político que abre sus puertas y hace convocatoria a todos los dirigentes de la política provincial a conformar un frente amplio electoral que permita poder sacar a Santa Cruz adelante», manifestó Vidal.

En la misma línea habló el exgobernador Acevedo: «nuestra decisión es cómo cambiamos la realidad de Santa Cruz, la primera cuestión, es que nosotros no somos punto de nadie, somos punto del pueblo santacruceño, no somos peones de las estrategias de los dirigentes o partidos nacionales que juegan a sus propios intereses y de espalda a los interese históricos y permanentes de nuestra provincia, que nadie se equivoque, no estamos de regalo, no estamos de oferta, queremos construir una victoria contundente de todos los santacruceños».

Sobre la realidad de la provincia, el diputado nacional dijo que «la pobreza, la desigualdad, el sistema educativo no funcionan, está claro que el sistema de salud es insuficiente en todas las localidades de nuestra provincia. Cada vez son menos los que se benefician y más los que sufren el impacto de la inflación, de la economía, de la falta de presencia del Estado, de decisiones políticas que no se toman». Por su parte Acevedo manifestó que «seguimos siendo periferia de la Patria, porque entre otras cosas, somos políticamente dependientes de lo que deciden a miles de kilómetros y no somos dueños de decidir sobre nuestros propios recursos y acciones, esto nos lleva necesariamente a un estado que es socialmente injusto por los déficits educativo, por los problemas de salud y seguridad que afrontamos, pero por sobre todas las cosas, porque si bien es muy triste que se vaya el petróleo sin industrializar, la minería sin industrializar, lo más grave es que se están yendo nuestros hijos».

Vidal habló del contexto que afrontamos, resaltando que más allá de la realidad que nos golpea, sufrimos de la falta de acción política. «Nadie puede negar que la pandemia de Covid-19, la guerra, la sequía atentaron contra la Argentina, pero nadie puede desconocer que la falta de decisión política de un presidente que tiene que tomar decisiones y no las toma, termina por profundizar todos los problemas». Y no se quedó ahí, también hay un llamado de atención para otro de los socios de la alianza de Gobierno nacional: «hay un sector político que dice representar la renovación, hablando de jóvenes, pero no es así; ellos toman decisiones que van en contra de la totalidad del pueblo argentino, y así es imposible avanzar».

El histórico dirigente, Acevedo, por su parte habló de que «nosotros no queremos señalar o regocijarnos con que le va mal al Gobierno, nos va mal a todos, ese es el problema, a los que viven y trabajan en esta provincia le va mal, y a los que no tienen trabajo les va peor, estamos económicamente empobrecidos, no administramos nuestros recursos». Sobre el gobierno provincial, el legislador nacional destacó la falta de visión de los funcionarios del Gobierno provincial. «El oficialismo parece vivir en otra realidad, y piensan que esta es una provincia donde todo está de maravilla, donde todo está bien. Parece que nosotros tenemos que contarle a los funcionarios cuál es la verdad, para que se enteren de lo que pasa, parece que no están enterados que hubo 80 día de clases en el período 2022, que la salud es insuficiente, falta de conectividad es total, aunque ahora estamos cerca de unas elecciones y entonces aparece el milagro, y con ese milagro aparecen 10.000 millones de pesos que manda Vialidad Nacional a Vialidad Provincial para construir rutas, y nosotros en Santa Cruz sabemos muy bien lo que significa eso que ´vamos a hacer rutas´, basta de cuentos, basta de mentiras, no tenemos que dejarnos engañar más, tenemos que ponerle punto final a esta situación, ¿por qué estamos acá hoy?», dijo el presidente de SER.

Para terminar, Vidal manifestó que «entendemos lo que está pasando y nos duele, por eso vamos a trabajar para sacar a Santa Cruz adelante, venimos a defender a los más humildes, a los más pobres, a los que necesitan de decisiones políticas que permitan poner a esta provincia de pie, me cansé de las decisiones que vienen tomando, y estamos dispuesto a seguir dialogando con todos los sectores, pero tengan respeto por este espacio. No somos de uno o de otro, somos un espacio político que invita a todos los sectores políticos a formar una propuesta electoral distintas». Mientras, el exgobernador concluyó diciendo «tenemos que ser políticamente independientes, para decidir nuestro destino, para ser un sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna, más solidaria. Somos humanistas y cristianos, entonces nos importa fundamentalmente el otro, no hacemos política para cómo nos va cada uno, tenemos que hacer política pensando en los demás, si nos llamamos peronista, si nos llamamos socialista, si nos llamamos como nos llamemos, lo que importa es el otro, eso es lo que cuenta. Los pueblos empobrecidos salen de la mano de la solidaridad, del compromiso y en eso estamos». (La vanguardia)