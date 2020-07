Vidal: Se reforzaron los controles sanitarios que realizan desde el Sindicato

Provinciales-, No hay que bajar la guardia, no tenemos que confiarnos. Es entendible que después de tanto tiempo estemos cansados o parezca que ya no importa la prevención. Pero, no es así. Hoy más que nunca tenemos que realizar el máximo esfuerzo y cumplir con todos los protocolos que comunica el Ministerio de Salud.

Les quería contar que se han reforzado los controles sanitarios que veníamos realizando desde el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz a la entrada de la provincia y de los yacimientos. Esto se debe al aumento de casos positivos por Covid-19 contabilizados en los últimos días en nuestro territorio y al incremento de ingresos clandestinos de camionetas y camiones por caminos alternativos que ponen en riesgo a la población.

Trabajamos junto a las autoridades de la provincia y las Fuerzas de Seguridad para cuidar a la comunidad. El objetivo principal es garantizar la salud de cada uno de los petroleros. Al mismo tiempo de colaborar con el Gobierno provincial y municipal para proteger de la mejor manera posible a todos los santacruceños.

Debemos evitar que el virus se expanda y ponga en riesgo a la sociedad, por eso es necesario extremar las medidas de revisión y cuidado. Desde el primer día hemos trabajado intentando detectar el virus, y hacer que se cumplan los protocolos correspondientes. Vamos a seguir así hasta que pase la pandemia