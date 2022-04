(VIDEO) Vidal asegura que YPF posterga a la cuenca del golfo y Galuccio sigue teniendo influencia

Nacionales-, Para el diputado Nacional, la empresa debe mostrar los números de inversión en la cuenca. Dijo que para aumentar la producción, las plantas de polímeros «fracasaron» y que es preciso «volver a perforar». También disparó contra Affronti, señalando que a través suyo «sigue tomando decisiones Miguel Galuccio». «Estamos perdiendo una oportunidad histórica», resaltó y pidió que YPF entregue áreas que no explora a pymes locales.

Claudio Vidal, diputado Nacional y secretario General del Sindicato de Petroleros y Gas Privados de Santa Cruz, en diálogo con el programa radial Más de lo Mismo y ElCaletense.net, se refirió esta tarde a la realidad petrolera de Santa Cruz. Caracterizó la actividad indicando que «vivimos en una provincia con petróleo y no en una provincia petrolera», asegurando que hacen falta «políticas de Estado en relación a los recursos extractivos».

Apuntó que “se está perdiendo una oportunidad importantísima, nuevamente, en la actividad petrolera de Santa Cruz. YPF sigue postergándonos, y también me animo a decir que hace lo mismo con las áreas en la parte de Chubut”.

Seguidamente, respondió a las consultas en relación al plan de inversión anunciado por petrolera controlada por el Estado, para las áreas de la cuenca del golfo que están dentro del territorio santacruceño. Vale recordar que el CEO Sergio Afronti había indicado que serían 409 millones de dólares.

«Yo calculo que deben haber invertido como mucho de 180 a 200 millones. Tendrían que mostrar los libros de cuentas y entregar un informe al sindicado, a las autoridades de los distintos municipios, al gobierno provincial y expresar el estado actual de los yacimientos en el sector de producción», aseveró.

Además, resaltó que el plan de la petrolera lo desilusiona. «No es justamente lo que muchos en Santa Cruz esperábamos, teniendo en cuenta que es un gobierno nacional que, hasta hace unos meses, compartían muchas ideas con el gobierno provincial. Para mí se está perdiendo una oportunidad histórica, con un precio internacional del barril de petróleo que debería generar grandes beneficios para la provincia».

Y en este sentido, enfatizó que es necesario aumentar la producción. Dijo que las plantas de polímeros “fracasaron”, y que no constituyen una solución. Señaló que para incrementar la producción, “es necesario volver a perforar, levantar más equipos y poner a producir las áreas que YPF abandonó”.

Vidal contó que en casa yacimiento, la estatal “tiene posos abandonados”, y reclamó que aquellos sitios en donde la explotación es nula “pueden ser entregados a pymes locales con la decisión de trabajar”. En esta dirección resaltó que de tal forma es posible “generar 2500 puestos de trabajo” en la cuenca.

Vidal confirmó alejamiento del FdT y habló de un gobierno que

Precisando que «creí que sería distinta» la actual gestión de YPF, manifestó que «yo tenía fe en un gobierno nacional peronista. Después, en base a los resultados vimos que quedó muy lejos del peronismo».

Sobre el presidente de la operadora, dijo que «no creo que solamente sea esto responsabilidad de un sector o de Pablo González. A él le he realizado críticas muy buenas en su momento, pero también le he dicho de forma personal que esperaba mucho más». Y reveló que «también hay que reconocer que Miguel Galuccio (ex ejecutivo durante gestiones pasadas) sigue tomando decisiones sobre YPF. Desde la oscuridad opera sobre decisiones que se toman en la empresa y está muy ligado a Sergio Affronti, que solo habla de Vaca Muerta», culminó. (Nota: El caletense)