A través de proyecciones y charlas invitan a conectar con el mar de Santa Cruz

Provinciales-, Buscando “hacer visible lo invisible”, la Fundación Por el Mar (PEM) promueve actividades en Río Gallegos, abiertas a toda la comunidad, que invitan a conectar con el ambiente marino de Santa Cruz y los paisajes sumergidos del mar patagónico. Las citas son este sábado 29 y el lunes 31 de julio.

Hace algunos meses, la fundación de conservación marina Por el Mar (PEM) se propuso conocer -mediante la realización de encuestas- cuánto sabe la población de las diferentes localidades de Santa Cruz sobre el ecosistema marino y la biodiversidad que existe bajo el agua. De los resultados de esas entrevistas con la comunidad, surgieron nuevos proyectos y propuestas de actividades para promover el interés y conocimiento del público en general.

Una de las encuestas estuvo enfocada en el Parque Nacional Monte León, y de ella surgió la idea de hacer proyecciones de un “mini documental sobre las expediciones que se hicieron al Parque”, cuenta Ana Fernández, galleguense por adopción desde los 10 años y representante local de PEM, que entre otras cosas trabaja explorando y protegiendo los bosques gigantes de macroalgas de las costas santacruceñas. “Es muy poco lo que se conoce de los bosques de algas en Monte León, y queremos acercarle a la gente las imágenes que registramos en nuestras campañas en estas costas, así todos tienen la oportunidad de presenciar las maravillas que hay en nuestro mar”.

La propuesta denominada “Proyecciones Por El Mar” se llevará adelante el sábado 29 de julio a las 17 hs. en la Sala Auditorio de Río Gallegos (Ramón y Cajal 38) y toda la comunidad está invitada. “En las ‘Proyecciones Por el Mar’ vamos a estar hablando de qué es lo que hace el equipo científico y mostrando imágenes del fondo del mar patagónico, para que la gente lo pueda conocer y saber qué hay allí, y por qué es importante cuidarlo”, explica Ana.

Fernández cuenta también que las actividades menos estructuradas son las que más convocan, sobre todo al hablar de cuestiones ambientales: “Lo primero que intentamos es que las personas se sientan relacionadas con la temática; los bosques de macroalgas, por ejemplo, están acá, en las costas de la Patagonia, y saber que los tenemos tan cerquita, ayuda a despertar interés. Desde PEM buscamos impulsar una agenda marina a través de acciones concretas que puedan dar a conocer la importancia que tienen estos ecosistemas, tanto para las especies que allí viven, como para nosotros”.

El lunes 31 a las 11 de la mañana tendrá lugar un taller abierto sobre macroalgas en el Centro de Interpretación Ambiental Estuario del Río Gallegos (CIERG). “Desde Por el Mar creemos que es muy importante accionar en equipo , por eso trabajamos en articulación con diferentes organizaciones locales como Ambiente Sur con quienes coordinamos este taller”, agrega Ana.

“El taller sobre macroalgas será una introducción a la temática: vamos a entender cómo hacen la fotosíntesis las algas, qué especies dependen de los bosques de kelp, etc. Si bien invitamos especialmente a educadores y estudiantes, se trata de un taller abierto a la comunidad, brindado por parte del equipo científico de conservación para el público en general y no hace falta inscripción previa para asistir”.

“Se trata de propuestas didácticas y relajadas; no es como en una conferencia en la que alguien se sienta a dar una charla larguísima hablando con tecnicismos, sino que es algo relajado para que cualquier persona se pueda sentir cómoda, sin necesidad de tener conocimiento previo”, dice Ana Fernández y aclara que ambas actividades son libres y gratuitas.

Todas las actividades están enfocadas en aumentar el interés de las comunidades respecto del cuidado del ecosistema marino. “Las macroalgas que forman los bosques sumergidos que encontramos en la costa de nuestra provincia, se denominan kelps gigantes ya que pueden llegar a medir más de 20 o 30 metros dependiendo el sitio. En ellas viven estrellas de mar, erizos, bivalvos, pulpos y un montón de otras especies que dependen de estos bosques de macroalgas para refugiarse y alimentarse. Además, proveen oxígeno y son sumideros de carbono, por eso nos parece muy importante dar a conocer este ecosistema, bajo la premisa de hacer visible lo invisible”.

“Proteger los bosques de kelp es proteger el Mar Argentino y su biodiversidad”, afirma Ana. “Me gusta mucho la frase que dice que uno no puede querer lo que no conoce, ni proteger lo que no se quiere, por eso estamos felices de poder brindar a la sociedad más información a través de estas charlas, talleres y actividades que iremos brindando en lo que queda del año”.