Ávila: Venimos a sembrar el futuro de la región con Ana Clara y Nacho Torres

Chubut-, Así lo aseguró el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, en el marco de una Asamblea desarrollada esta mañana en instalaciones de la Operadora Capsa en Diadema Argentina, acompañado por ambos legisladores y candidatos.

Jorge Ávila, habló allí sobre la importancia de la estrategia política de cara a las elecciones 2023, marco en el cual le pidió a los presentes que “no tengan ninguna duda que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nunca vamos a ir en contra de un Trabajador, sea del rubro que sea, porque nuestra defensa son los Trabajadores”. En ese sentido, dijo que “dentro de unos días empezaremos a dar la discusión salarial, algo que tiene nada que ver con la política de hoy, pero sí tiene que ver con el bolsillo de la gente”.

“Nosotros vamos a empezar un camino distinto y nuevo. No es un camino de amigos, es un camino para recorrer en forma conjunta para poder sacar algo en claro, para poder defender una Cuenca y traer una nueva Ley de Hidrocarburos para Comodoro Rivadavia y la Argentina”, señaló ‘Loma’ flanqueado por el candidato a Gobernador chubutense de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres; la candidata a Intendente, Ana Clara Romero y el candidato a Viceintendente, Guillermo Almirón.

El líder sindicalista recordó que “tenemos empresas como CAPSA, que todos los días ponen el hombro para que en Chubut haya Trabajo, para que cada día tengamos la posibilidad de salir adelante”, marco en el que destacó que “tenemos que reconocer la inversión que hay en Comodoro, porque hay empresas que ponen, pero también hay empresas como YPF, que cada vez ponen menos en la Cuenca”.

Por ello, solicitó observar la inversión de la Operadora de Bandera: “2.000 millones de dólares para Vaca Muerta y 240 millones para Chubut, una diferencia enorme. Eso es lo que tenemos que ver. No queremos los 2.000 millones, pero sí queremos que haya más Equipos, más actividad para que empresas como San Antonio, que están complicadas, puedan salir adelante”.

El titular del Gremio más poderoso de la región resaltó asimismo que “no venimos a buscar revancha, sino compromiso, y el compromiso lo tenemos nosotros cuando hablamos con nuestros Jubilados, con las mujeres, con la gente de seguridad, la de limpieza, y vemos que no los podemos jubilar porque no hemos podido hacer que estén encuadrados dentro del Convenio Petrolero”.

“No tengan ninguna duda de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nunca vamos a ir en contra de un Trabajador, sea del rubro que sea, porque nuestra defensa son los Trabajadores”, afirmó ‘Loma’, al tiempo que subrayó ante los Afiliados que “son ustedes los que van a llevar a Ana Clara a la Intendencia de Comodoro Rivadavia, a ‘Nacho’ Torres a la Gobernación y a este Secretario General a la diputación nacional”.

Del mismo modo, afirmó que “si no pedimos inversión, si no peleamos los logros, ¿Cómo creen que van a venir? Si lo que estamos peleando todos los días son puestos de Trabajo. No estamos peleando mejores condiciones. ¿Por qué? Porque cuando amenazás en poner algo nuevo, siempre está el riesgo de que la gente se pueda quedar sin laburo. Bueno, hay que cambiar y para cambiar necesitamos tener estrategias seguras y por eso nos hemos juntado con Guillermo Almirón, Ana Clara Romero y ‘Nacho’ Torres”.

“Les voy a prometer algo. Jamás levantaré la mano para traicionar a un Trabajador, para golpear las obras sociales ni para destruir lo que hemos construido. A mi lado, siempre van a tener una puerta de salida”, concluyó Ávila.