En tres nuevos certámenes internacionales participo el artista Hugo Gonzales

Nacionales-, El artista Hugo Gonzales de la localidad de Las Heras sigue representando a Argentina en Europa.

Durante los últimos días permaneció en Francia, en París representando Santa Cruz y la Argentina.

“Fueron 3 certámenes internacionales que desde fecha 15 hasta el 21 de agosto formé parte en el prix D’ Art 25 finalistas, Visión D’ Artistes en Morteau” detalló a La Prensa de Santa Cruz y contó que quedó seleccionado “entre los 25 que se otorgaba el concurso para noviembre en una muestra entre los mejores siendo 95 los participantes”.

En ese sentido dijo sentirse “muy feliz de alcanzar los logros para Argentina como único pintor en Europa haciendo gira” y adelantó que luego “tendré muestra en Madrid y certamen en valencia y Buñol.

“Todos estos meses no he parado, hice muchas presentaciones y certámenes y he salido seleccionado de 20 concursos tanto de argentina como de Europa”, sostuvo emocionado. (La prensa de Santa cruz)