Leuquen se refirió a la gran entrega de los Puntas de Flechas

Las Heras-, Raul Leuquen manifestó que; “A horas de la gran noche, de la noche de emociones y aplausos; del reconocimiento y la gratitud.

El esfuerzo, la dedicación y la entrega son los pilares que se distingue en los premiados.

Cada uno con una historia distinta, pero enriquecedora porque aporta a la comunidad.

Los picaderos en la zona eran los lugares de esparcimiento de las familias lasherences, que iban en busca de puntas de flechas, punta de flecha aparece en nuestra canción a la bandera nacional…hay algo más emblemático que eso!

Hoy esta Distinción, este Premio es reconocido en la zona…son 490 estatuillas repartidas.

Es un galardón con Identidad propia!

Nacido de mi inspiración y respeto por este aike, nuestro aike ( ush guent) nuestra tierra!

La gran noche será hoy viernes 12 de Noviembre de 2021, a las 20 hs en el Centro de Jubilados «Hebras de Plata» con entrada libre y gratuita, siempre respetando los protocolos vigentes.

Personalmente, a un año de cumplir 30 años de aporte a la Cultura independiente y difusión de nuestra historia, con errores o aciertos, pero es todo un trayecto…mi guía y camino fue la Escritora Martha Rondanino, allá en el 92 participaba en un Encuentro de Trabajadores de la Cultura en Rio Gallegos…de ahí no paré…por qué digo esto? Porque este año ha sido especial, reconocimientos que no esperaba, y este mimo al alma, a mi esencia agradecida por tanto, es la primera vez en años de organizar este evento, que me ayudan con la realización del evento de parte de la Municipalidad…no tengo palabras!

El Ente Cultural Austral Las Heras, dependiente de la Municipalidad ,en la persona del Prof. Daniel Uribe hicieron posible este hecho,

Y a otras personas que personalmente pedí colaboración y que nombraré próximamente.

Para finalizar algunas personas de las que recibirán el Punta de Flecha

Cámara de Comercio LH

Dalma Segura

Camila Garay

Estela Villafañe

Linda Sanchez

Matias Dominguez

Laura del Valle Rodriguez

Rosana Sastre

Candela Granja-LA

Edgardo E Peña

Maria Ube Regular

«Las Matreras» Grupo Malambo Femenino

Quedan algunos nombres pero también habrá instantes de un homenaje Especial …y mucho más! Acompáñanos en la noche de Punta de Flecha XIII Edición 2021