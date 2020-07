Llega el próximo feriado en este mes de julio

Nacionales-, Se viene un fin de semana extra largo a principios de mes. Se dio el comienzo del mes de julio y viene con buenas noticias..

Según indica el calendario oficial de feriados nacionales 2020 del Ministerio del Interior, el próximo feriado inamovible es el jueves 9 de julio, debido a que se conmemora el Día de la Independencia Argentina, y le sigue el feriado puente por fines turísticos del viernes 10 de julio.

Por este motivo, la próxima semana será el octavo fin de semana XL del año.

En octubre de 2019, el ex presidente Mauricio Macri había anunciado que iba a haber tres feriados “destinados a promover la actividad turística” en el 2020: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. En todos los casos funcionarían como “puentes” para conformar fines de semana de cuatro días, según se estableció mediante el Decreto 717/2019.

Debido a la pandemia del coronavirus, este año no será posible aprovechar el fin de semana largo con esos fines, pero sí se podrá disfrutar del descanso de mitad de año. En su momento, el Gobierno destacó que se trata de feriados y no de “días no laborables”. Por lo tanto, tanto organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a otorgarles el día a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlo según lo establece la ley. (Nota: El Destape)