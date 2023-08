Revista de EEUU habla de las posibilidades del líder sindical petroleros en estas elecciones

Santa Cruz-, El 13 de agosto la provincia argentina de Santa Cruz elegirá a su gobernador ya los 24 miembros de su legislatura provincial unicameral por períodos de cuatro años. El resultado de las elecciones sigue en duda, ya que la alianza gobernante peronista Unión por la Patria (UP) está siendo desafiada por una coalición diversa de partidos e individuos, algunos de los cuales tienen una larga historia de oposición a las administraciones peronistas que han gobernado la provincia durante los últimos 40 años y otros que hasta hace poco eran aliados de la administración peronista respaldada por Kirchner. Uno de estos antiguos aliados de Kirchner es Claudio Vidal, líder del sindicato de trabajadores petroleros de Santa Cruz, quien tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo gobernador de Santa Cruz.

Santa Cruz produce el 11% del petróleo de Argentina, detrás de las provincias de Neuquén y Chubut (vecina del norte de Santa Cruz). Santa Cruz también produce el 7% del gas natural de Argentina, tercero detrás de Neuquén y la producción costa afuera en aguas federales. Y es el hogar de la formación de esquisto Palermo Aike, relativamente inexplorada. Finalmente, la mitad de las minas de oro activas de Santa Cruz ha sido gobernada por un miembro del movimiento peronista argentino de manera continua desde el regreso de la democracia en el país en 1983. Desde 2015, Santa Cruz ha sido dirigida por la gobernadora Alicia Kirchner, hermana del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y hermana-en- ley de la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz desde 1991 hasta 2003, cuando renunció para asumir la presidencia.

En 2023, al igual que en 2019 y 2015, Santa Cruz empleará un sistema electoral de doble voto simultáneo (DSV) para su elección de gobernador. Esto significa que varios candidatos pueden postularse como parte de una alianza y sus votos se suman para determinar el ganador por mayoría entre las diferentes alianzas, y el candidato que recibe la mayor cantidad de votos dentro de la alianza gana la mayoría de los votos elegidos para gobernador.

Cinco alianzas participan en las elecciones para gobernador de 2023, con un número de candidatos dentro de cada alianza que varía de uno a seis. Recuerde, que el vencedor de la elección para gobernador será el candidato con más votos dentro de la alianza con más votos, lo que significa que el candidato que recibe más votos en general puede no ganar.

La UP del gobernador Kirchner presenta tres candidatos a gobernador: Javier Belloni, Pablo Grasso y Guillermo Polke. Belloni es alcalde de El Calafate. En 2019 compitió como uno de los tres candidatos a gobernador de la UP (entonces llamado Frente de Todos, FdT), quienes en conjunto obtuvieron el 59% de los votos. Belloni terminó por poco detrás de Alicia Kirchner (35% a 39% de los votos del FdT), quien resultó victoriosa y reelegida como gobernadora. Grasso es el alcalde de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz y la ciudad más poblada, con más de uno de cada tres cruceños. Polke es el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz. En la UP, Grasso y Belloni tienen posibilidades reales de acabar primeros,

La principal oposición mayoritaria a la UP no logró conformar una sola alianza por diferencias sobre la candidatura de Claudio Vidal quien, además de líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Santa Cruz, es diputado nacional. En 2019, Vidal compitió en la elección de gobernador contra Alicia Kirchner y Belloni de la alianza UP/FdT, terminando tercero con el 26% de los votos UP/FdT.

La mayoría de los líderes de la oposición en la provincia optó por un enfoque de gran carpa para la elección de gobernador de 2023, uniéndose a Vidal en el Por Santa Cruz (PSCCEP -1%) Alianza. Dentro del PSC, Vidal es el claro favorito para ser elegido gobernador si la suma de los votos de los seis candidatos de la alianza juntos es mayor que la de cada una de las otras cuatro alianzas. El papel principal de los otros cinco candidatos del PSC es reforzar el total de votos del PSC para permitirle superar a la UP y, al hacerlo, impulsar a Vidal a la gubernatura. Estos otros cinco candidatos son el alcalde de Las Heras, José “Josema” Carambia, el alcalde de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, el periodista Marko Markic, el exgobernador Sergio Acevedo y Rubén Ferrara.

Los principales líderes opositores restantes, pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR), están agrupados en una segunda alianza opositora, Cambia Santa Cruz (CSC). A nivel nacional, la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio (JxC), está liderada por Propuesta Federal (PRO) y la UCR. JxC se ha fragmentado en la elección de gobernador de Santa Cruz, con el PRO (a través de la candidatura de Markic) aliado con Vidal, y la UCR junto con otros miembros de JxC, como la Coalición Cívica-ARI, compitiendo bajo la bandera de CSC. La principal candidata de la CSC es la diputada nacional Roxana Reyes, quien competirá con el empresario Mirey Zeidán dentro de la alianza CSC.

Dos alianzas de candidatos a gobernador de extrema izquierda están presentando candidatos. El candidato de la alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad es Juan Valentín y el candidato del Movimiento al Socialismo es Gustavo Nauto. Ninguno ganará una parte de los votos más allá de los dígitos bajos.

El 13 de agosto habrá dos resultados a los que prestar mucha atención, que en conjunto determinarán quién se convierte en el próximo gobernador de Santa Cruz. Primero, cuál de los candidatos a gobernador de la alianza, la UP o el PSC, gana la mayor cantidad de votos combinados. En segundo lugar, qué candidato dentro de la respectiva alianza obtiene la mayor cantidad de votos, una contienda entre Belloni y Grasso dentro de la UP, y una contienda que Vidal es ampliamente favorecida para ganar dentro del PSC. Si la UP sale victoriosa y termina manteniéndose en el poder con Belloni o Grasso al frente, probablemente será consecuencia de la escisión en la oposición que dividió el voto anti-UP entre las alianzas PSC y CSC. Si el PSC sale victorioso con Vidal electo gobernador, los petroleros de Santa Cruz tendrán uno propio en la cúspide del poder político en la provincia. (Forbes)