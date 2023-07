Santacruceño nos representara en encuentro de radioaficionados Sudamérica

Santa Cruz-, YOTA (Youth on the Air) realizará desde este domingo el Campamento «Américas» destinado a jóvenes radioaficionados del continente americano. El joven de Perito Moreno, Theo Pastrana (lu1xop), de 18 años, será el único argentino en la cita internacional y habló con TiempoSur sobre esta experiencia.

Desde este día domingo tendrá lugar, en el campus de la Carleton University, en Ottawa, Ontario, Canadá, el YOTA Campamento «Américas», donde participarán jóvenes radioaficionados de entre 15 y 25 años de edad de la Región 2 de IARU, que comprende a Norteamérica, Centro y Sudamérica. De esta manera entonces, entre el 16 y el 21 de julio próximo, los seleccionados mejorarán sus habilidades, participarán en experiencias únicas con tecnologías relacionadas con la radio (construcción de kits, concursos, construcción de antenas, operaciones vía satélite, estación de eventos especiales), y tendrán la oportunidad de conocer a otros jóvenes radioaficionados a través de talleres y eventos sociales.

Según deja trascender Carlos Almirón, radioaficionado (LU7DSY) y conocedor en la materia, “las actividades se realizarán en idioma inglés, y habrá traductores disponibles para consultas. El campamento contará con la estación especial VE3YOTA que estará activa en el aire entre sesiones y durante determinados momentos de cada día”.

En este contexto, es noticia nuevamente la localidad de Perito Moreno, ya que la radioafición argentina estará representada por Theo Pastrana LU1XOP, de esta ciudad. Con 18 años de edad y desde 2020 en el mundo de la radio, es socio del GDXBB, operador de fonía y satélites. Vale la pena señalar que la “Youth on the Air 2023” estará patrocinada por Electronic Applications Radio Service, Inc (W9EAR), y será director del evento, Neil Rapp, WB9VPG.

En la previa del evento, y en pleno vuelo hacia Toronto, Theo Pastrana dialogó con TiempoSur donde se mostró muy expectante de las experiencias que compartirá con sus partes del continente. “Desde YOTA ofrecían posible financiamiento a campamentistas por fuera de Norteamérica, y eso fue lo que despertó el interés familiar para que yo pueda asistir”, comentó al señalar que se convierte en una gran oportunidad desde lo personal: “Al momento en el que me dicen que fui seleccionado, me alegré mucho y traté de esperar hasta obtener la aprobación de la Visa”.

“Las expectativas que tengo son aprender más del hobby-ciencia, practicar el inglés, hacer nuevos lazos, conocer nuevas culturas y ciudades y por sobre todas las cosas disfrutar de esta experiencia única”, dijo y adelantó: “Intentaré, a la vuelta, recopilar todas las fotos y videos para poder difundirlo”. (Tiempo Sur)